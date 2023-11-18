شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر المجزرة الشنيعة بمدرسة الفاخورة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الكويت واستنكرت المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) والواقعة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة؛ وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان- اليوم، رفض دولة الكويت القاطع للاستهداف الممنهج الذي يتعرض له المدنيون العزّل في قطاع غزة؛ لتكرر مطالبتها للوقف الفوري للاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني والمنظمات والجمعيات الإغاثية والعاملين فيها.

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