الخليج اليوم .. السيسي يؤكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، موقف بلاده بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية ضخمة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح المتحدث، في بيان نشره عبر موقع "فيسبوك"، بأن اللقاء "ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الرئيس المصري على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، ومستعرضاً الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب".

وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد، بحسب المتحدث.

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير".

وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية "يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة".

وذكر المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وقد تم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.