شكرا لقرائتكم خبر عن أحضان الاشقاء.. عائلة فلسطينية تلتقي ابنها بعد فقدانه في طريق النزوح من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة إنسانية وثقها احد المصورين داخل قطاع غزة، التقط من خلالها لقاء الاشقاء ببعضهما بعد ان فرقتهما الحرب والعدوان الغاشم على القطاع، وظهر في فيديو متداول عبر السوشيال ميديا حفاوة استقبال واحضان جمعت اشقاء ببعضهما بعد ان تفرقها على غلاف غزة اثناء عملية نزوحهم التي يفرضها عليهم العدوان الغاشم للكيان الصهيوني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من غزة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينبغي أن تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية و قطاع غزة في نهاية المطاف.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه يجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام.