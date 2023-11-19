شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الولايات المتحدة تاريخ تعاونها مع سلطنة عمان، وخاصة عملهما معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار فى المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن - فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، - "نحتفل بنجاح الحوار الاستراتيجى الأمريكي-العمانى الافتتاحى فى وقت سابق من هذا العام فى مسقط".



وأضاف أن: "هذا الحوار الاستراتيجى الثنائى تعد بمثابة دليل على قوة وعمق ونمو علاقتنا الثنائية فى مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة والاستثمار والعلاقات التعليمية والثقافية بين شعبينا".



واختتم بلينكن البيان، بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهانى إلى الشعب العمانى بمناسبة عيدهم الوطني".