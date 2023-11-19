مراسل "الخليج 365": هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في دير الزور، إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والتي تستخدمه القوات الأمريكية كقاعدة لا شرعية لها، نتيجة هجوم صاروخي ومسيرات انتحارية أصابت القاعدة بشكل مباشر.

وتابع المراسل، أن الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت عددا من المعدات والآليات العسكرية عند مدخل القاعدة، حيث اشتعلت النيران في رادار محمول على آلية عسكرية نوع "هامر"، في حين حلقت الطائرات الأمريكية فور حدوث الانفجارات بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

وأشار المراسل، إلى أن هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في "كونيكو"، هو الثاني من نوعه هذا اليوم.

© Gulf 365 . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا © Gulf 365 . Ali Hashem

وتزامن الهجوم الصاروخي على قاعدة "كونيكو"، مع هجوم آخر على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" عند الحدود السورية الأردنية العراقية، بحسب مراسل "الخليج 365" في حمص.

وقال مراسل الخليج 365 في حمص، إن انفجار ضخما دوى قبل قليل في قاعدة "التنف" بريف المحافظة الشرقي، في هجوم جديد هو السابع من نوعه في أقل من شهر.

وأضاف المراسل، أن القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" حاولت التصدي للمسيرات التي كانت تتجه نحوها عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيرة واحدة فقط في منطقة (السرية/ 3 كيلومتر عن القاعدة)، فيما تمكنت باقي الطائرات من إصابة هدفها مباشرة.

وكان مراسل "الخليج 365" حصل على صور لإحدى المسيرات التي كانت تحاول أصابت قاعدة "تل بيدر" التي تقع غربي شمالي مدينة الحسكة 30 كم تقريباً، وتحيط بها قاعدة لايف ستون على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل، وقاعدة قسرك التي تقع على بُعد 45 كم إلى الشرق من بلدة تل تمر وقاعدة حي غويران ضمن مدينة الحسكة.

15 نوفمبر, 21:31 GMT

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.