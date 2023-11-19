شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: خطة عاجلة لإجلاء المرضى من مستشفى الشفاء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس أن مستشفى الشفاء في شمال غزة، أصبح غير قادر على العمل.

وأضاف: لا يوجد ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود كما اُستنفدت الإمدادات الطبية لديه.

قصف المستشفيات في غزة

وذكر أن العاملين الصحيين، نظرًا للوضع الصعب وحالة الكثيرين من المرضى بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة، طلبوا الدعم لإجلاء المرضى الذين لم يعد بإمكانهم تلقي الرعاية المنقذة للحياة في المستشفى بعد الآن.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل مع شركائها لوضع خطة إجلاء عاجلة، وطلب التيسير الكامل لهذه الخطة،

كما جدد الدعوة لحماية المرافق الصحية والمدنيين، فيما أكد أن الوضع الحالي لا يُطاق ولا يمكن تبريره.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كان شدد مسؤولون في الأمم المتحدة على ضرورة وقف الهجمات على المدارس وعدم استهداف الأطفال والملاجئ والمدارس، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك عقب استشهاد وإصابة الكثيرين في هجمات على مدرستين اليوم في غزة.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضر "إن مشاهد القتل والدمار في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة التي أسفرت عن استشهاد العديد من الأطفال والنساء مروعة ومفجعة".