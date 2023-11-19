شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي: قصف مدرسة الفاخورة يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، موضحًا أن هذا العمل العدواني؛ يمثل خرقًا واضحًا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية؛ ويتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وجدّد البديوي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية السبت - رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، داعيًا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها. وأكد على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوريّ لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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