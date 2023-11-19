شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن استنكاره، وإدانته الشديدة لممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد أن ممارسات الاحتلال مخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وضع مأساوي في غزة

كان "البديوي" ناقش مع وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور توبياس ليندنر، الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.

نشر قيم التسامح والتعايش السلمي

وأكد الجانبين خلال اللقاء، أهمية بذل المجتمع الدولي جميع الجهود لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وأعربا عن دعمهما لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.