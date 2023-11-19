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الخليج اليوم .. مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني - رجل أعمال مصري شهير يتنازل عن أرض واسعة للحكومة في صفقة ضخمة الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

بعد وصفه بالدكتاتور.. بايدن يقوم من مكانه ليصافح شي الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

مصر.. وصول طائرة مساعدات سعودية سابعة لقطاع غزة (صور) الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الإمارات تستقبل الطائرة الأولى ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

محمد بن زايد: استراتيجية الإمارات للفضاء نموذج لقوة الإرادة الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الأهلي المصري يعلق على استبعاد نجميه من معسكر منتخب "الفراعنة" الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

قطر تدين بشدة قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مدرسة الفاخورة بشمال غزة الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

بالفيديو .. مواطن يستورد سيارة مرسيدس من دبي وعند قدومها إلى المملكة وفحص العداد اكتشف الصدمة ! الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

هبوط طائرة اضطراريا بسبب عبارة " أحبك يا الله" والقبض على راكب مصري في مطار روما-فيديو الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الكشف عن 7 شروط لن تتنازل عنها إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

شاهد.. مختص يكشف مواصفات وسعر لكزس «NX350 AA» الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفاً على عائلته.. حكم يقرّ بأنه خضع لتهديد بالسلاح الأحد ، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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