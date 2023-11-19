شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأحد، إقلاع الطائرة السعودية الـ 12 لإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.