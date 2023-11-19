السعودية تعلن عن بدء تحرك عربي إسلامي يبدأ بزيارة الصين لإنهاء الحرب في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك عقب لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين، أمس السبت.
وأكد الوزير السعودي، أن الأولوية الآن هي إنهاء القتال في قطاع غزة، مشددًا على أن معاناة السكان يجب أن تتوقف.
وتابع "أجرينا مناقشة مكثفة ركزت بوضوح على الوضع في غزة، وكررتُ دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار، والضرورة المطلقة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور".
وأعرب بن فرحان عن أمله بإعادة إطلاق الجهود نحو السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية.
11 نوفمبر, 16:20 GMT
وأدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.