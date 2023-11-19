شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين قصف مدرسة الفاخورة بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- إقدامَ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدَّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.