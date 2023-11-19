شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر القصف الإسرائيلي لمدرستى الفاخورة وتل الزعتر في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية بمملكة البحرين عن ادانة واستنكار المملكة الشديدين للقصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة؛ ما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة.

وجددت وزارة الخارجية - وفقًا لوكالة أنباء البحرين - دعوتها للمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات والأعيان المدنية، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة؛ ولضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

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