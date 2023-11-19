شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى: قصف مدرسة الفاخورة جريمة همجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، إقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة شمالى قطاع غزة التابعة لـ"الأونروا" في قطاع غزة. وفق"عكاظ".

ونددت الرابطة بهدذ الجريمة الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشددت الرابطة على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لهذا الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية، بوضع حد للجرائم الممنهجة على المدنيين الأبرياء، وإخضاع مرتكبيها للمحاسبة وفق الشرعية الدولية والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار.

وفى قائمة المجازر الإسرائيلية جاءت مدرستان تابعتان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، "الفاخورة " و"تل الزعتر"، اللتان استهدفتهما نيران العدوان الإسرائيلي اليوم السبت، فالبداية كانت من مخيم الجباليا شمالى غزة حيث توجد مدرسة الفاخورة التي كانت ملاذ النازحين الفارين من وابل الرصاص الذي حاصر منازلهم .

وكان تليفزيون فلسطين قد أفاد بارتكاب العدوان الإسرائيلي مجزرة جديدة في شمال غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

بلغت حصيلة العدوان حتى اللحظة 200 شهيد، ومن جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء، بينما تتزايد الأرقام لحظة تلو الأخرى .