الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان

- 1/2
- 2/2
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.
أمس, 16:21 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.