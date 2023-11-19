الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.

أمس, 16:21 GMT

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.

وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.