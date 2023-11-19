جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية

- 1/2
- 2/2
وأضاف "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".
واعتبر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" أن الإجراء يأتي "نظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة"، على حد تعبيره.
يأتي تهديد "أنصار الله" غداة إعلان القوات البحرية التابعة للجماعة، قدرتها على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر، مضيفةً أنها "بصدد استهداف كافة السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى".
14 نوفمبر, 21:46 GMT
وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".
وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى "أن إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.