شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين قصف الاحتلال لمدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، المروع لمدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وعد في بيان له اليوم، قصف المدارس والمستشفيات التي تأوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.

جرائم حرب

كشفت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقّت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تلقيه طلبًا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.