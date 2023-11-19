شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": نحتاج إلى 120 ألف لتر من الوقود يوميا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت الرفاعي - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) - أن أونروا حصلت على كمية صغيرة جدا من الوقود حتى الآن، خاصة في ظل تشديد السلطات الإسرائيلية .

وأشارت إلى أن انقطاع الوقود أدى إلى توقف ضخ الماء من 76 بئرا، إلى جانب توقف محطتي تحلية المياه التابعة للأونروا، فضلا عن توقف 15 مضخة للصرف الصحي، مؤكدة أن هذا الوضع يمثل خطرا شديدا على الصحة العامة والبيئة خاصة مع تدني شديد في كمية المياه المتاحة للشرب .

وأضافت أن " الوضع الإنساني كارثي، مع اكتظاظ لا يطاق في الملاجئ وبدء تفشي أمراض جلدية و هضمية بسبب عدم الحصول على الماء النظيف".