شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى فى اليوم الـ 44 للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن ستة أشخاص استشهدوا على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وتعرضت المنازل في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ومنطقة قيزان رشوان جنوب غربي محافظة خان يونس، إلى قصف إسرائيلي متواصل، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في غزة أنه تم إجلاء جميع الأطفال الخدج من مجمع الشفاء، وعددهم 32 من قبل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بعد اخلائه يوم أمس من كافة المتواجدين فيه، من مرضى وجرحى ونازحين وطواقم طبية.

ونوهت إلى وفاة 4 آخرين من الأطفال الخدج في المجمع، بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أن كافة مستشفيات مدينة غزة قد خرجت عن الخدمة، ولم يتبق إلا مستشفيان صغيران.

وشن طيران الاحتلال الحربي فجرا سلسلة من الغارات في منطقة تل الزعتر بشمال القطاع وبمحيط المستشفى الإندونيسي، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بمحيط منطقة الزرقا ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مقبرة بيت لاهيا، ونفذت سلسلة غارات وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر، بالإضافة لغارات جديدة على مخيم النصيرات وسط القطاع.