قطر تعرب عن ثقتها في إمكانية التوصل لاتفاق تبادل للأسرى بين إسرائيل و"حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك للمسؤول القطري مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وأضاف أنه "إذا توافرت إرادة لدى الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى فسيسهل ذلك إتمامه".
وأوضح أن التحديات التي تواجه الاتفاق حاليا "بسيطة للغاية"، وأن النقاط العالقة في المفاوضات فنية ولوجستية.
وذكر بوريل أن "السلطة الفلسطينية لم تترك غزة يوما وكانت تقدم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في غزة، يوميا".
وشدد بوريل على ضرورة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن (حول فترات هدن إنسانية في غزة)، لافتا إلى أن "قرارات مجلس الأمن ليست حبرا على ورق، وإنما ملزمة ويجب تنفيذها".
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.