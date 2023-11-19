الخليج اليوم .. الحوثيون يتوعدون السفن التي تحمل علم إسرائيل أو لها علاقة بها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان إنه "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة".

"تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية":

- السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني

- السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية

- السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية

كما دعت القوات اليمنية في بيانها جميع دول العالم إلى:

1-سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

2- تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

3-إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.

وفي 19 أكتوبر الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون إن طاقم المدمرة "يو أس أس كارني" العاملة في شمال البحر الأحمر أسقط 3 صواريخ "كروز" هجومية برية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.