شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالٌ بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خنشلة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / زلزالٌ بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خنشلة الجزائرية الجزائر 05 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 19 نوفمبر 2023 م واس ضرب زلزال قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة خنشلة الواقعة شرق شمال الجزائر. وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، أن مركز الزلزال قد حدد بـ 15 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جلال بالمحافظة المذكورة. // انتهى //13:54 ت م NNNN