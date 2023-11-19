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الدمام - شريف احمد - شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / زلزالٌ بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة خنشلة الجزائرية الجزائر 05 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 19 نوفمبر 2023 م واس ضرب زلزال قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، محافظة خنشلة الواقعة شرق شمال ‏الجزائر.‏ وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، أن مركز ‏الزلزال قد حدد بـ 15 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جلال بالمحافظة المذكورة.‏ // انتهى //13:54 ت م NNNN