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العاهل الأردني: الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني في غزة جريمة بشعة

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واس- عمّان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصف العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الميداني الأردني في غزة بالجريمة البشعة.

ولفت النظر إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.

استهداف كوادر المستشفى

كما جدد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، تأكيد دعمه جهودَ كوادر المستشفى في خدمة وعلاج أهل غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مبينًا أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الفلسطينيين.

وكان الجيش الأردني أعلن الأربعاء الماضي عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، في قصف للجيش الإسرائيلي الغاشم خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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