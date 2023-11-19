شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية حماية أطفال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة"، المجتمع الدولي لتحمّل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال.

وعدّت الجامعة العربية - في بيان أصدرته اليوم بمناسبة يوم "الطفل الدولي" الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام" ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وما يلحق به من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجوده ومستقبله، أمرٌ لا يقبله ضمير ولا إنسانية.

وشددت على حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه، وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد، وعن كل أشكال العنف، وحقه الكامل في الحماية في ظروف الاحتلال.