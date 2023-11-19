"حماس" تعلن مقتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين جنوب شرق مدينة غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن "القسام" قولها، إن مقاتليها نفذوا "هجوما على منزل في منطقة جحر الديك، حيث كان يتواجد عدد كبير من جنود الاحتلال، باستخدام قذائف TBG المضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، وبعد ذلك اقتحموا المنزل وأسقطوا بين القتيل والجريح".

وفي وقت سابق في اليوم نفسه، أكدت الكتائب أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.