شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تدين عنف المستوطنين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "العنف غير المقبول من جانب المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

وقالت دير لاين في تصريح لها: "إنه لابد من إنهاء دائرة العنف، وإن حل الدولتين هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام".

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سياسة الاستيطان

وفي نفس السياق، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد في تصريح له أمس، رفضه للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وإنشاء مستوطنات جديدة فيها، مشدداً على أن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين.