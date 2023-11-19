إيران تتوعد أمريكا برد صارم في حال استهداف قواتها داخل سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون كن قاسيا".

وأوضح عبد اللهيان أن وصول الأسطول البحري الأمريكي إلى مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، لا يعتبر دليلا لقوة أمريكا، بل إنه يزيد من نسبة ضرر هذه السفن في أي احتمال.

أمس, 07:56 GMT

وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.