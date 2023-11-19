منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية

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14 نوفمبر, 14:40 GMT
وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.
16 نوفمبر, 13:15 GMT
ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.
الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.