منتدى دولي لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية تحتضنه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، يأتي المنتدى بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، وبرعاية وحضور الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عساف.

14 نوفمبر, 14:40 GMT

وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أبرزها محور: "التحيُّز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية أنموذجاً"، بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعاطي الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيُّز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعياً إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيُّز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.

16 نوفمبر, 13:15 GMT

ويعتبر المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية المُلِحَّة، وتجلى هذا التميز في تنظيمه بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية ولا سيما علمائها ومفكريها وشبابها، وتُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.

الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر سيحظى بتغطية جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعددٍ من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.