اخبار الخليج

وزير التجارة السعودى: نطور العلاقات التجارية مع مصر بمشاركة 90 رجل أعمال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: نطور العلاقات التجارية مع مصر بمشاركة 90 رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة السعودى ماجد القصبي  عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا) ، "أزور جمهورية مصر الحبيبة لتطوير شراكتنا التجارية، بمشاركة 90 من رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات الوطنية لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا الشقيقين".

وتابع، وزير التجارة السعودى ماجد القصبي إنه آن الأوان أن نتكامل ونتعاون ونبحث عن الفرص فى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال زيارته لمصر على تنظيم منتدى سعودى مصرى لتعزيز وتسويق الفرص الاستثمارية فى البلدين، حسبما ذكرت مصادر صحفية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية لدى مصر.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا