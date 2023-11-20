شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: نطور العلاقات التجارية مع مصر بمشاركة 90 رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة السعودى ماجد القصبي عبر حسابه على منصة إكس ( تويتر سابقا) ، "أزور جمهورية مصر الحبيبة لتطوير شراكتنا التجارية، بمشاركة 90 من رجال الأعمال وقيادات كبرى الشركات الوطنية لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا الشقيقين".

وتابع، وزير التجارة السعودى ماجد القصبي إنه آن الأوان أن نتكامل ونتعاون ونبحث عن الفرص فى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال زيارته لمصر على تنظيم منتدى سعودى مصرى لتعزيز وتسويق الفرص الاستثمارية فى البلدين، حسبما ذكرت مصادر صحفية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له، ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.