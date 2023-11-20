شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال عرض مستمر.. استهداف المستشفى الإندونيسي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضًا.

وبحسب شهود العيان، فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.

فيما لم يتأكد عدد الشهداء جراء الغارات الأخيرة التي تستهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع، بسبب صعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والانترنت في تلك المنطقة.

استهداف المنازل السكنية

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

واستهدف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل متواصل مناطق مختلفة من شمال القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في سوق مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.