شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة غزة: قصف مدفعى على المستشفى الإندونيسى واستشهاد 60 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، من "ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة"، والذي يضم الآلاف من الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين.

وأشارت حكومة غزة، حسبما ورد في بيان إلى تعرض المستشفى لقصف مباشر من الدبابات الإسرائيلية "في إطار الحرب على المستشفيات وتدميرها"، و"ارتقاء شهداء وجرحى في القصف المدفعي على المستشفى".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضح مكتب الإعلام الحكومي في القطاع، أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على دير البلح في جنوب القطاع تسببت فى استشهاد 60 شخصاً.