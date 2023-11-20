الخارجية الإيرانية تنفي ضلوعها في حادث احتجاز السفينة "غالكسي ليدر" بالبحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "تهم الكيان الصهيوني بشأن مشاركة إيران في احتجاز السفينة في البحر الأحمر باطلة، وقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أن قوى المقاومة في المنطقة تمثل بلدانها ولا تتلقى الأوامر منا".

وأضاف: "دول المقاومة في المنطقة لا تخضع لأوامر إيران وتمثل بلدانها وواشنطن بدلاً من أن تتهم إيران عليها أن ترى لماذا أصبحت منفورة من قبل شعوب المنطقة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس الأحد، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

وأضاف مكتب نتنياهو أن "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر"، على حد قوله.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".

أمس, 16:45 GMT

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".