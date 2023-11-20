"حزب الله" يعلن استهداف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الإثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

وأعقب هذا البيان، بيان آخر جاء فيه:‏ "هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم االاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".‏

15 نوفمبر, 20:49 GMT

وأمس الأحد، أعلن "حزب الله" في بيانات متتالية عن استهداف 5 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان و6 أهداف في القطاع الغربي.

ويوم السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل كبدت "حزب الله" اللبناني أثمانا باهظة ردا على هجماته ضد إسرائيل.

وجاءت تصريحات غالانت خلال جلسة تقييم أمني في مقر القيادة العسكرية الشمالية، حيث أكد أنه "إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنعرف كيف نرد، نحن مستعدون من البر والجو والبحر واستخباراتنا تراقب عن كثب كل ما يحصل".

في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.