الخليج اليوم .. السفير التركي لدى اليمن يلتقي عيدروس الزبيدي وطارق صالح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات كلا من عضوي مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وعيدروس الزبيدي في لقاءين منفصلين بالعاصمة السعودية الرياض.

وتناول لقاء السفير التركي مع طارق صالح الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام، حيث أكد صالح ترحيب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكافة المبادرات والجهود المبذولة بهذا الصدد من المجتمع الدولي، ومن الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة على خلفية العدوان الغاشم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، جدد السفير التركي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة والحكومة، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

وفي لقائه عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار الدائم والحل السياسي في اليمن وتطورات الأحداث في فلسطين.

وذكر موقع المجلس الانتقالي أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، ومناقشة مستجدات العملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الاتجاه.

بدوره، أكد الزُبيدي أهمية الدور التركي الداعم للجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية شاملة، تبحث حلولا جذرية لقضايا الصراع المحورية في اليمن وفي طليعتها قضية شعب الجنوب، حسب الموقع، حيث أكد الزُبيدي أنها ستكون في صدارة العملية السياسية الهادفة لإنهاء الصراع في البلاد وبناء سلام مستدام في المنطقة.

كما استمع الزُبيدي من السفير التركي لشرح مفصل حول مجمل التدخلات الإنسانية التي تنفذها الحكومة التركية عبر أذرعها الإنسانية في بلادنا في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية والتربية والتعليم، مثمنا تلك الجهود الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا.

وجدد السفير التركي موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام في البلاد، مؤكدا استعداد تركيا للعب دور في مرحلتي بناء السلام، وإعادة الإعمار.