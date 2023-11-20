شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر نبش القبور وسرقة جثث الشهداء من مستشفى الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر عضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطينى التى آخرها هدم ونبش القبور الجماعية فى مستشفى الشفاء الطبى فى قطاع غزة.

وقال الغول ـ في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) المصرية اليوم الاثنين، "إن الانتهاكات الإسرائيلية فى مستشفى الشفاء الطبي تعكس همجية كيان الاحتلال وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، منتقدا فى الوقت نفسه مواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل في ظل الإثباتات والأدلة الموثقة لجرائم الاحتلال في غزة.

وأكد المسؤول الفلسطينى خطف قوات الاحتلال جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء بغزة من أجل المقايضة عليهم في عملية تبادل الأسرى، متهما فى الوقت نفسه إسرائيل بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وأشار الغول إلى تعطل عمل كافة المنظمات الدولية في غزة بسبب العراقيل الأمريكية، مطالبا الدول العربية بممارسة المزيد من الضغوط واستخدام كافة أوراق القوة المتوفرة لديها من أجل وقف العدوان على القطاع.