شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو: قصف المدارس الأممية فى غزة انتهاك واضح للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أن استهداف وقصف المدارس التابعة للأمم المتحدة فى قطاع غزة من قبل إسرائيل يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولى.

ونددت "اليونسكو" فى تغريدة على موقع التواصل "إكس" (تويتر سابقا) ، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، بالصور التى وصفتها بـ"المروعة" للقصف الذى يستهدف مدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من المدنيين.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قد أدانتا ، الغارات "المروعة" التي استهدفت مدارس في قطاع غزة.

يذكر أن قصفا إسرائيليا قد استهدف السبت الماضى مدرستى الفاخورة وتل الزعتر فى شمال قطاع غزة ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.