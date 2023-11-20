شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على مكتب النائب الثانى لرئيس مجلس النواب العراقى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في محافظة كركوك، الاثنين، إلى إطلاق نار من قبل مجهولين.

وبحسب موقع الشرق الأخبارى، قال شاخوان في بيان، الاثنين، إن مجهولين كانوا على متن سيارة، أطلقوا النار على المكتب قبل أن يلوذوا بالفرار بعدما واجهوا مقاومة من قبل الحراس.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الجهات الأمنية، بإجراء تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه الشديد لتكرار الاعتداءات على مكتبه داخل المدينة.