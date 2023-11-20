شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت تكريس إسرائيل لاحتلال جميع الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الحل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "الرئاسة الفلسطينية": جهود الرئيس عباس تنصب حاليا على وقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته في غزة والضفة والقدس.

وتابعت: "تصريحات نتنياهو منذ بدء العدوان تثبت أن إسرائيل تسعى إلى تكريس احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية"

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.