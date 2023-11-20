"دفن 50 جنديا خلال يومين"..مدير مقبرة عسكرية يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ولم يحدد باروخ تاريخ الدفن، وقال في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: "في إحدى الفترات، دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

وتابع: "تعين علينا فتح عدد كبير من القبور، وفي جبل هرتزل وحده، أحضرنا نحو 50 جثة لدفنها خلال 48 ساعة، نمر بفترة تتم فيها كل ساعة جنازة، وأحيانا كل ساعة ونصف".

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.

ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.