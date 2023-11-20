شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها من طراز "إيل-76" ستنقل دفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الطائرة ستقلع من مطار محج قلعة الدولي في جمهورية داغستان الروسية إلى مصر، وستنقل حمولة من 27 طنا من المساعدات، موضحة أنه سيتم تسليم هذه المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سيقومون بإرسالها إلى قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن المساعدات الإنسانية تم تنظيمها بتوجيه من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف.

وفى السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها مستمرة في عملية عبور المواطنين الروس من قطاع غزّة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين - :" إن روسيا تواصل عملية عبور الروس من قطاع غزّة". وأضاف بيسكوف:" نحن نتابع بعناية شديدة عمل رجال الإنقاذ لدينا وعمل دبلوماسيتنا لإجلاء مواطنينا من قطاع غزّة".

وتابع:" أن العمل مستمر يوميا وهو مكثف للغاية، ويسرنا أن عدداً أقل بقليل من نصف الراغبين تمكنوا بالفعل من الوصول إلى روسيا"، مشيرا إلى إصرار بلاده على مواصلة هذا العمل.

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