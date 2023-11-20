شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: الوضع فى ملاجئ غزة صادم بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مقطع فيديو على حسابها بمنصة "إكس"، يرصد سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في جميع أنحاء قطاع غزة خاصة في الملاجئ ومواقع النازحين.

وقالت الأونروا على حسابها بمنصة "إكس"، إن "الوضع في الملاجئ لا يمكن العيش فيه.. ليس لدى الناس خيارات يجب أن تسود الإنسانية".

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع، حيث يعيش الآلاف منهم في الخيام.

وكان قد ضرب منخفض جوى مصحوب بكتلة هوائية باردة قطاع غزة، والذى بدوره تسبب فى تساقط الأمطار وتفاقم معاناة مئات الآلاف من سكان القطاع، الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم ونزحوا إلى الخيام والمدارس التابعة لوكالة الأونروا، فى ظل الحصار الإسرائيلى المستمر الذى يمنع إدخال المواد الأساسية للقطاع.

ويسيطر طقس غائم جزئيّا، وبارد يميل إلى شديد البرودة، مصحوب بعواصف رعدية ورياح قوية على شمال البلاد وباقى الأراضى الفلسطينية.

وباتت معاناة سكان قطاع غزة النازحين نحو الجنوب أصعب نتيجة تعرضهم المباشر لأجواء الصقيع دون توفر ملابس ثقيلة تقيهم من البرد.