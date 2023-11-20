شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال استهدف 160 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك انهيار متسارع للخدمة الصحية داخل قطاع غزة، متابعا: "لا يوجد إمدادات طبية أو وقود كل مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة.. للآسف هناك حالات لا يمكن إنقاذها نفقد أرواحنا كان يمكن إنقاذها إذا كانت هناك إمدادات طبية.. واليوم تم محاصرة المستشفى الاندونيسي".

وأضاف متحدث الصحة الفلسطينية خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يكرر ما فعله في مجمع الشفاء وإخراج كل ما هذا المجمع.. ويحاول السيطرة على مستشفيات شمال قطاع غزة وهذا يؤدي إلى موت المئات يوميا بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة من كافة الفئات".

وتابع الدكتور أشرف القدرة: "تم استهداف 160 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان واستهداف 60 سيارة إسعاف وسيارات الإسعاف لا تتحرك على الإطلاق في شمال قطاع غزة.. وعدد قليل من يعمل من المنظومة الصحية.. فقدنا كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل قطاع غزة خاصة في مناطق الشمال.. نحتاج إلى خروج المصابين خارج قطاع غزة والعملية تمر ببطيء شديد".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.