لافروف: روسيا منفتحة على الحوار "غير المسيس" مع الحكومات الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف في الاجتماع الحادي والأربعين لمجلس رؤساء الكيانات في روسيا التابع لوزارة الخارجية: "أما بالنسبة لاتصالات المناطق مع ممثلي الدول الغربية، فقد ذكرت بالفعل أننا منفتحون على مشاركة شخصياتهم الثقافية وفنانيهم وأوساطهم الشبابية والرياضية، وبالطبع، يجب أن يكون هذا التعاون غير سياسي".

وأضاف: "ستبذل وزارة الخارجية كل ما في وسعها لضمان أن تكون الأمور على هذا النحو وأن تتطور هذه الأحداث حصريًا في سياق إنساني".

16 نوفمبر, 11:11 GMT

وتابع: "نحن نؤيد أن تظل الثقافة خارج إطار أية عمليات سياسية أو صراعات أو أزمات. الثقافة يجب ألا تعرف الحدود".

وشدد على أن هناك الكثير من المتعاطفين مع روسيا في أوروبا والولايات المتحدة.