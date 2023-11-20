شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة أممية: 70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، إن نحو 70% من الضحايا في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وكتب الصندوق في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة.

وأضاف: "النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافًا عسكرية، أوقفوا إطلاق النار الآن".

12415 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وأوضحت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء السبت، أكثر من 12200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل و3250 امرأة و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب.