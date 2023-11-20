شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يؤكد على أهمية وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة على ضرورة وقف إطلاق النار فى أسرع وقت ممكن لمنع المزيد من التصعيد وفقدان السيطرة على الموقف.

جاء ذلك خلال كلمة السفير الصيني التي القاها اليوم خلال لقائه مع وسائل الإعلام المصرية ومراكز الفكر الصينية .

ودعا السفير لياو ليتشيانج ‘لى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الي غزة ودعم حل الدولتين واستئناف عملية السلام فى أسرع وقت ممكن .

وأضاف ان الصين قامت بالاتصالات المكثفة مع الأطراف ذات الصلة وعملت بكامل قوتها علي إحلال السلام وتهدئة الوضع وقدمت المساعدات الغذائية والأدوية وغيرها لسكان قطاع غزة .

وأكد السفير على أهمية المباحثات التي أجرها اليوم في بكين وزير الخارجية وانج يي مع الوفد المشترك لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي يضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه .

وأوضح أن الوفد المشترك لوزراء الخارجية اختار الصين كمحطة أولى لجولته الدولية للوساطة ، ما يدل على ثقته التامة بالصين، ويعكس التقليد الحميد من التفاهم والدعم المتبادل بين الجانبين مضيفا أن الصين صديق عزيز وشقيق حميم للدول العربية والإسلامية الغفيرة، وظلت تدافع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول العربية والإسلامية.

وأوضح ان وانج لي وزير خارجية الصين أكد دعم بكين بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتقف بكل ثبات إلى جانب العدل والعدالة في هذه الجولة من الصراع ، وانها ظلت تبذل جهودا مستمرة للدفع بتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين، وتعمل بلا كلل على زيادة المساعدات الإنسانية وتجنب كارثة إنسانية .

وأفاد بأن بكين تنادي بصوت عال بالعودة إلى "حل الدولتين" وحل القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.. مشيرا الي ان اليوم يصادف الذكرى السنوية الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفلسطين.

وأشاد الجانب الصيني بجهود الوساطة الحميدة التي تبذلها الدول العربية والإسلامية الغفيرة من أجل السلام، وانها مستعدة للعمل معها سويا على بذل جهود دؤوبة في سبيل سرعة إنهاء الحرب في قطاع غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية والإفراج عن المحتجزين وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن بكين تعتبر أن الشغل الشاغل الآن هو التنفيذ الشامل للقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال القتال.

وأكد ان وقف إطلاق النار لم يعد لغة دبلوماسية، بل هو مفتاح يقرر الحياة أو الموت لسكان قطاع غزة مشددا علي ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار كالهدف ذي الأولوية، وذلك يمثل احتياجات سكان قطاع غزة في الوقت الراهن وتطلعات أغلبية الدول في العالم ونداءا مشتركا لجميع الشعوب المحبة للسلام في العالم .

كما اكد علي اهمية الالتزام الجدي بالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني مشيرا الي ان الجانب الصيني يرفض أي تشريد أو تهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين .

وطالب إسرائيل أن تتوقف عن العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية في أسرع وقت ممكن، تجنبا لوقوع كارثة إنسانية على نطاق أوسع .

وذكر ان وانج يي اكد خلال المباحثات أن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين لا بد أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني، مع مراعاة الهموم المشروعة لدول المنطقة وإن أي حل للوضع الراهن يجب أن لا ينحرف عن "حل الدولتين"، ويجب أن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد انه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يصغي إلى نداءات الدول العربية والإسلامية، ويتخذ خطوات مسؤولة للدفع بتهدئة الأوضاع موضحا ان الصين باعتبارها رئيسا دوريا لمجلس الأمن الدولي ستواصل تعزيز التنسيق وحشد التوافقات مع الدول العربية والإسلامية، ودفع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ مزيد من الخطوات المجدية بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر أن الوزير الصيني اكد أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط و من الصعب تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط بدون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وان الجانب الصيني سيواصل الوقوف بثبات إلى جانب الدول العربية والإسلامية الغفيرة، وإلى جانب العدالة والإنصاف الدوليين، ويواصل جهوده الإيجابية لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط .