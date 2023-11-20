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"البرهان" يصدر مرسوما بإعفاء الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة بالسودان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مرسوما دستوريا بإعفاء عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر من عضوية مجلس السيادة .

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، إن القرار دعا أطراف اتفاق سلام جوبا إلى ترشيح بديل عنه .

كما نص القرار أنه على الأمانة العامة لعضوية مجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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