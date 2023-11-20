الخليج اليوم .. نتنياهو يحمّل طهران مسؤولية احتجاز الحوثيين لسفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر والتي اقتادها الحوثيون اليوم الأحد واحتجزوها، معتبرا أنها "نزوة إيرانية".

وفي بيان له ردا على احتجاز السفينة قال مكتب نتنياهو إن السفينة بريطانية، وتديرها شركة يابانية "اختطفتها ميليشيا الحوثي في اليمن بناء على نزوة إيرانية".

وأشار البيان إلى أن طاقم السفينة كان يضم 25 فردا من أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، ولم يكن على متن السفينة أي من الإسرائيليين.

وأضاف البيان: "هذا عمل آخر من أعمال الإرهاب الإيراني يعبر عن قفزة إلى الأمام في العدوان الإيراني ضد مواطني العالم الحر، كما ويخلق تداعيات دولية عندما يتعلق الأمر بأمن طرق الشحن الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها احتجزت سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".

وأضاف أن "السفينة ليست اسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي".

وأيضا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان إنه "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة".