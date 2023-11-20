وزير خارجية العراق: مهاجمة المجموعات المسلحة للمصالح الأجنبية في البلاد تجلب المخاطر لنا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حسين، خلال الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كردستان في مدينة دهوك، إن "استهداف المصالح الغربية في العراق يعرض أمنه للخطر، وقد يخلف ضحايا"، معربًا عن تخوف بلاده من تبعات اقتصادية وعسكرية بسبب استمرار استهداف القوات الأمريكية.

وأضاف أن "مسألة الحرب، تطرح جملة من القضايا الأخرى خاصة، توسيع رقعة الحرب، وما الذي سيحدث مع استمرار الحرب لوقت طويل وتأثيرها على المدى البعيد، وتأثيرها على العراق وكيف سيكون".

13 نوفمبر, 08:23 GMT

وكشف وزير الخارجية العراقي عن "تحرك لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو تلك الفصائل من أجل إيقاف هجماتها ضد الأمريكيين في العراق وسوريا"، مؤكدًا أن العراق مع تأسيس دولة فلسطين، وإعادة إعمار غزة.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، سابرينا سينغ، في وقت سابق، أن أفراد الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، تعرضا لـ 55 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأصيب 59 عسكريا.

8 نوفمبر, 06:43 GMT

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية " طوفان الأقصى " التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.