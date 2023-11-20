وزير العدل الليبي يتهم المبعوث الأممي بعرقلة إجراء الانتخابات وتسوية الأزمة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- الخليج 365. واتهم مسعود، في مقابلة مع وكالة "الخليج 365"، "باتيلي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعرقلة ملف تسوية الأزمة".

وقال إن "ليبيا داخل منظومة دولية، وهذه المنظومة لم تنظر إلى ليبيا بعين الاعتبار والمساعدة الحقيقية. في حضور السيد عبد الله باتيلي، كنت أتمنى أن يقدم وجهة نظر حقيقية ويقدم مقترحًا حقيقيًا وموضوعًا يكون قابلاً للدراسة. حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مشروع حقيقي".

15 نوفمبر, 17:11 GMT

وأضاف أن "الخلاف ليس بين الليبيين"، متابعا: "الحكومة الليبية في بنغازي ليس لديها أي مانع لتسليم السلطة ورأب الصدع وتفتيت الخلاف ولم شمل الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة".

وألمح الوزير الليبي، لدى سؤاله عن مبادرة باتيلي لتسوية الأزمة، إلى أن "المبادرة سوف يقترحها في الأيام القادمة وستكون عن طريق مؤسسات رفيعة المستوى"، قائلا: "ما زلنا لم نصل إلى حقيقة واقعة لكن بما أنك تريد أن تنشئ مؤسسة ولجنة رفيعة المستوى فإن الأمد بعيد جدًا".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.