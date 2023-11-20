شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية: 25% من المُنشآت الاقتصادية أغلقت في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الاثنين إن 25% من المنشآت الصناعية والتجارية أُغلقت بشكل كامل أو جزئي في الضفة الغربية، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وبين المرصد الاقتصادي الأسبوعي - الذي يُغطي الفترة بين 12-16 نوفمبر 2023 - أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات واجتياحات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطر المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان.



وأوضح أن 8% من المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.



وأظهرت بيانات المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.



كما أوضح المرصد أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.



وبين أن هناك تراجعا في الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجلت 90% من المنشآت تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.